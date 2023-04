Eesti Energia selgitab: millest koosneb elektri hind?

Kuigi Eesti inimesed hakkasid elektrit sada protsenti turult ostma juba kümme aastat tagasi, tõusis börs üldiseks vestlusteemaks alles 2021. aastal, kui energiakandjate hinnad hüppeliselt tõusid. Pärast universaalteenuse kehtestamist ja börsihindade langust on klientide jaoks oluline erinevate pakettide võrdlus ja lisandunud küsimused, millised kulud üldse kuuluvad lepingus seatud hinna sisse.

Suurem liikumine elektripakettide vahel sai alguse selle aasta esimestel kuudel, kui seni varasema suhtelise odavuse tõttu populaarseks valikuks olnud universaalteenuselt lahkus üle 150 000 Eesti Energia kliendi. Üle poole nendest on valinud turuhindade langemise tõttu odavnenud fikseeritud hinnaga paketi, veidi vähem börsihinnaga paketi.

Börsihinna kujunemine

Paljuräägitud elektri börsihinna kujunemise kõige olulisem alus on see, et turule pääsevad esmalt odavamad taastuv- ja tuumaenergia võimsused. Kui need katavad tarbijate vajadused ära, jääb elektri hind soodsaks. Kui taastuvad allikad nõudlust ei kata, pääsevad turule põlevkivi- ja gaasielektrijaamad. Nende elekter on kallim nii kütuse kui ka CO 2 emissioonitasu tõttu. Elektri börsihinna määrab nii kõigi tootjate kui tarbijate jaoks viimane pakkuja.

Börsipaketiga kliendi jaoks koosneb arvel nähtav elektri hind tarbimise hetke börsihinnast koos käibemaksuga ning sellele lisanduvast marginaalist, mis katab elektrimüüja riskid ja tegutsemiskulud. Samuti on arvel lepingu kuutasu, millest hoitakse üleval infosüsteeme, arendatakse veebirakendusi jne.

Ajakirjanduses ja jutuajamistes keskendutakse sageli kuu keskmisele börsihinnale, mis näiteks märtsis oli veidi üle 10 sendi/kWh. Kuigi keskmine börsihind ilmestab väga hästi turu üldiseid trende, on kliendi arvete aluseks ikkagi konkreetsel tarbimishetkel kehtinud hind. See tähendab, et suhteliselt soodsale keskmisele hinnale vaatamata maksis näiteks 6. märtsil kell 9 keedetud kohvi jaoks kulunud elekter 26 senti/kWh.

Fikseeritud hinna kujunemine