Bitcoini tehnoloogilised ja numbrilised näitajad annavad alust rääkida uuest ajastust

Arendustegevuse osas on Bitcoin'i tulemus märkimisväärselt nõrk ja ilmselt mitte üllatav, arvestades ökosüsteemis näiliselt puuduvaid võimalusi. Kuid ühte asja peaksime hoolikalt märkima: nii igapäevased tehingud kui ka igapäevased aktiivsed aadressid on alates 2023. aasta jaanuarist tõusnud. Ja kuigi see ei kajastu 2022. aasta lõpu andmetes, näeme Bitcoin’i plokiahelal arendamise vastu märkimisväärset uuenenud huvi.

Sarnaselt Bitcoin'i igapäevastele tehingutele langesid ka Bitcoin'i igapäevased aktiivsed aadressid. 2021. aasta kõrgpunkt oli 1,2 miljoni juures, 2022. aastal aga ligikaudu 900 000 juures. Sel aastal on aktiivsete aadresside arv veidi suurenenud ja praegu on neid umbes 1 miljon päeva kohta.

Alustuseks vaatame lähemalt Bitcoin'i igapäevaseid tehingute andmeid. Pärast 2021. aasta pulliturgu, mille jooksul tehti 300 000 ja enam tehingut päevas, jäi päevane tehingutearv 250 000 kanti. See trend murdus hiljuti, kui igapäevased tehingud hakkasid aasta alguses tõusma. Igapäevased tehinguid on nüüd jälle üle 300 000. Antud tõus on tingitud osaliselt sellest, et Ordinaalid ja Inskriptsioonid on Bitcoini toonud suurenenud huvi ja tehingutemahu (sellest täpsemalt allpool).

Kuigi nutikate lepingute platvormid nagu Ethereum, BNB Chain ja Solana on krüpto-meedia pealkirjades domineerivad, teeb kiire pilk Bitcoini turukapitalisatsioonile ühe asja selgeks: Bitcoin on endiselt valitsev krüptovaluuta ja moodustab üle 50% kogu krüptoturu kapitalist (u 600 miljardit USA dollarit 1,1 triljonist).

Mitmed kaevurid läksid pankrotti ja mõned kaevandused olid sunnitud vara müüma allahindlusega. Suur hulk kaevandajaid jäi siiski pinnale ja ohtu plokiahela toimimisele ei ole olnud ega ole praegu.

Tehnilised uuendused – NFT-d Bitcoin'i plokiahelas

On üllatav, kuid Bitcoin'i NFT-d tekkisid tegelikult enne Ethereum'i NFT-sid. 2012. aasta avatud lähtekoodiga projekt „Colored Coins“ oli esimene, mis tutvustas meetodit, kuidas eristada tavalisi Bitcoine „värvitud“ Bitcoinitest. Tagasivaates oli see projekt kindlasti oluliselt oma ajast ees ja ei pälvinud 10 aastat tagasi veel suhteliselt väikese krüptokogukonna tähelepanu.

Tehnilised uuendused - Bitcoin'i 2. kiht (Layer 2)

Bitcoin'i tõestatud turvalisus ja võrgumõjud on meelitanud paljusid arendajaid, kes peavad Bitcoin'i peamiseks plokiahela baaskihiks. Need arendajad ehitavad Bitcoin'i baaskihile mitmeid erinevaid 2. kihi (L2) projekte. Lihtsustatult tähendab see seda, et enamus mõne L2-rakenduse tehinguid tehakse Bitcoini plokiahelast väljaspool (kuid mitte sõltumatult) ning Bitcoini plokiahelat kasutatakse suurema hulga tehingute grupiliseks setitamiseks – sisuliselt seotakse suur hulk erinevaid 2. kihi tehinguid üheks tehinguks 1. kihis.

Kõige märkimisväärsem L2 rakendus on Lightning-võrk, mis on loodud selleks, et kasutajad saaksid teha kiireid ja odavaid ülekandeid, mis sobivad igapäevaseks kasutamiseks ja mikromakseteks. Lightning-võrgul on teoreetiline võime hõlbustada üle 40 miljoni tehingu sekundis. See on palju suurem võimsus võrreldes teiste plokiahelate ja isegi traditsiooniliste maksesüsteemidega.

Teine huvitav L2 rakendus on Stacks. Lihtsustatult öeldes on Stacks plokiahel, mis toimib Bitcoin'i nutikate lepingute sekundaarse kihina. Arendajad saavad ehitada Stacksi ahelas dApp’e (detsentraliseeritud rakendusi), keskendudes just DeFi-le ja NFT-dele. Pärast peavõrgu käivitamist jaanuaris 2021 on Stacksil loodud ja kasutusele võetud mitmeid erinevaid projekte, sealhulgas Bitcoin Name Service (“BNS“), mis on näinud sel aastal märkimisväärset huvitõusu.

Tehnoloogline entusiasm ja aasta pärast toimuv pooldumine

Ordinaalid ja Inskriptsioonid on toonud Bitcoin'i arendamisse uut värskust, tutvustanud uusi osapooli ja arvamusi ning lõppkokkuvõttes süstinud vitaalsust ja entusiasmi kogu ökosüsteemi, mis on eelnevalt olnud mahajääjaks ahvi-NFTde ja muude DeFi-turgude ajastul.

Järgmine pooldumine peaks toimuma järgmisel aastal aprillis või mais, mil plokitasu (ehk uute müntide emiteerimine) langeb praeguselt 6,25 BTC-lt 3,125 BTC-le. See vähendab Bitcoini emissiooni poole võrra, ehk uusi münte tekib juurde vähem. Ajalooliselt on igale pooldumisele eelnenud suur hinnaralli.

Lisaks on märgatav muutus Bitcoini kultuuris. Soovitame hoolikalt jälgida Bitcoiniga toimuvat, sest järgmised aasta aega saab kindlasti põnev olema.