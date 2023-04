SUUR INTERVJUU | Eesti naised IT-maailmas ehk kuidas murda stereotüüpe

Tehnoloogiasektoris on globaalselt suur sooline ebavõrdsus, kus ainult 25% tehnilisest rollidest on naiste poolt täidetud. See on tihedalt seotud ühiskonnas levinud stereotüübiga, et valdkond lihtsalt sobib meestele rohkem. Rääkides naistega IT’st, võtab kuju vastupidine pilt.