Päev börsil: Baltikumi indeksid rohelises

Euroopa börsid reedel selget suunda võtnud pole. Prantsusmaa börs on languses, kuid Saksamaa börs ligi 0,4% tõusnud. Laiapõhjaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 0,3% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,2%.