Kurb uudis tartlastele: Bolt Drive sinna niipea laieneda ei plaani. Konkurendil läheb heade mõtete linnas aga liigagi hästi

Bolt Drive’i pressiesindaja Liisi Maria Muuli ütles, et nad ootavad laienemiseks õiget aega. „Tartus ja teistes linnades Bolt Drive’i teenuse avamine on meil olnud pikalt sihikul, kuid sinna jõudmine sõltub ärilistest otsustest ja plaanidest,“ lausub ta.

Bolt Drive’i konkurent CityBee esindaja Egert Kivisaar ütleb, et neil läheb Tartus lausa nii hästi, et peamine katsumus on autopargi haldamine: näiteks võib hooajaliselt või sündmuste tõttu Tartu tänavail autodest puudus kätte tulla. „Oleme nende väljakutsetega toimetulemiseks välja töötanud tõhusa lähenemisviisi,“ sõnas ta ja lisas: „Jälgime pidevalt nõudlust Tartus ja kohandame oma autopargi suurust, et teenus oleks klientidele kättesaadav.“