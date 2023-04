Eestlaste seas armastatud avab uksed Kristiine Keskuses

Lido restorani turundusjuht Tiina Köst Johani sõnas, et Lido on juba pikka aega otsinud laienemisvõimalusi - Kristiine keskuse Lido on ühtlasi neljas Eesti ning 21. Baltikumi restoran, kuid see eristub senistest Lido restoranidest uuenenud interjöörilahenduse ja ka tootevaliku poolest.

„Täna avatud Kristiine keskuse restoran on uuenenud interjöörilahendusega pererestoran, kus lisaks kuulsatele Lido praekartulitele leiab oma meelisroa ka tänavatoidu austaja,“ tõi Köst Johani esile. Ta nentis, et lähiajal lisandub restorani ka iseteeninduskassad, mis aitavad kiirendada tarbijate ostuprotsessi, kui tipp-tunnil on restoranis rohkem külastajaid ja klienditeenindajad on enam hõivatud tootevaliku serveerimisega.

Ta lisas, et kui seni müüakse igakuiselt ainuüksi Eestis enam kui 5 tonni kuulsaid Lido praekartuleid ja eelistatuim liharoog on juba klassikaks muutunud kanafilee ananassi-juustu kattega, siis lisaks on järjest enam populaarsust kogumas ka tänavatoidu menüü, kus meelepärase kehakosutuse leiab nii poke-kausside kui ka pizza eelistajad.

„Kuna tarbijate ootus on laiahaardeline menüü, et pere või sõpruskonna erinevad liikmed leiaks igaüks meelepärase toidu, siis olemegi Kristiine keskuse Lidos ühendanud tava bistroo-liini tänavatoidu valikuga, mis võimaldab tarbijatel ka ise oma toidukordi kombineerida, „ nentis Köst Johani.

Kristiine Keskuse juht Kristjan Maaroos sõnas, et Kristiine keskus on enam kui 20-aasta jooksul taganud mitmekülgse kaubavaliku ja tegevuste kättesaadavuse Tallinnas, millest toitlustus on üks olulisemaid osi. „Lido restorani lisandumine meie keskusesse võimaldab tarbijatel saada kiiresti ja mugavalt kätte nii lõuna- kui õhtusöök või kohtuda enne kino seanssi või poekülastust sõpradega mugavas toidukohas. Tänu Lido tulekule on toitlustuse valik keskuses eriti lai ja igaüks peaks leidma endale sobiva roa või kohtumispaiga,“ sõnas Maaroos.