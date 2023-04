Kalapüügiga tegelev firma väitis, et seaduse järgimine viib nad pankrotti, ja kaebas tööinspektsiooni kohtusse

Laevafirma kaebas otsuse edasi, leides, et vastasel juhul on nad sunnitud oma tegevuse lõpetama või seda olulisel määral vähendama. Eelmisel nädalal tegi Tallinna ringkonnakohus asjas otsuse.

Ettevõtted läksid kohtusse

Reyktal Services Estonia OÜ, mis kuulub Reyktal AS alla, tegeleb peamiselt Põhja-Atlandil ja Põhja-Jäämeres krevettide püüdmisega, samuti püütakse ka mingil määral kala. Detsembris avastas tööinspektsioon, et firmale kuuluvatel laevadel on mõned töötajad teinud üle 80-tunniseid töönädalaid. Seaduse järgi poleks töötajate töönädala pikkus tohtinud ületada keskmiselt 52 tundi.