Helmese arendusjuht: juhtimisautonoomia ei tähenda vabakasvatust

Näide organiseeritud autonoomiast on Helmese meeskondade juhtimismudel. Ühelt poolt on meie tiimidel kõrge autonoomia tase, iga tiimijuht on justkui omaette väikeettevõtte juht. Teisalt on tagatud ka vastutuse võtmine.

Oma iseloomult on tarkvaraarendus inimeste äri. Meie ärimudel on luua maailmatasemel tarkvaraarenduse tiime – seega töötame inimestega, kes on digitaalse innovatsiooni eksperdid.

Vastutustundlikul autonoomial on hokikepi efekt

Autonoomial põhinevat organisatsiooni oleme arendanud juba 15 aastat. 2008. aasta majanduskriisis nägime võimalust ehitada midagi uut ja paremat. Sektoris levinud praktika, kus rahaline edu tuleb kas kliendi või töötajate arvelt, ei ole jätkusuutlik. Rahalise mõõdiku kõrval on kindlasti oluline inimlik mõõde ehk hoolivus. Kas juht hoolib inimesest? Kas tiim hoolib üksteisest? Kliendi edust?

Oma mudelis lähtume kolmejalgse tabureti loogikast, kus kesksed on inimesed, klientide rahulolu ja finantstulemused. Seda mudelit ei ole võimalik rakendada, kui organisatsiooni väärtusruum ei ole korras, kuna sel juhul hakkavad tabureti jalad kiiresti logisema. Uue mõttelaadi juurutamise käigus vahetusid esimese kahe aasta jooksul pooled meie juhid. Verevahetusele järgnes hokikepi efekt ja mudel sai õitseda – saavutasime iga mõõdiku stabiilsuse, mis võimaldas autonoomial särada.

Kui mingi näitaja läheb paigast, on murekoha lahendamiseks ja sobiva muutuse paika loksumiseks vaja mõistlikku aega. Meie näitel on selleks enamasti pool aastat. Esimene küsimus probleemide esinemisel on, et kas on plaan, kuidas sobiv lahendus leida? Kui mõistliku aja möödudes olukord ei parane, on autonoomia toimivus ohus. Selle põhjuseks on tihti mõne kriitilise kompetentsi puudumine, mida tuleb seega edaspidi rohkem keskselt toetada.

Ühine väärtusruum kui vundament