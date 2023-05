Kadri Simson sõnab esimese asjana, et hetkeseis Euroopa Liidu (EL) gaasiturul on lootustandev. „Oleme edukalt seljatanud keerulise talve, mida paljud pidasid võimatuks missiooniks. Nihe Euroopa energiasüsteemis on olnud tähelepanuväärne.“