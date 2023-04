Tarbijakaitse otsus: 220 Energia kliendil on õigus elektrit saada lepingus varem kokku lepitud hinnaga

Komisjon nõustus tarbijaga selles, et hinna muutmise teade oli esitatud viisil, mis tavalise tähelepanelikkuse juures jääb tähelepanuta. „Kahtlusteta on järgnevaks hinnaperioodiks pakutav elektrienergia hind (selle arvestamise komponendid) sedavõrd oluline muudatus, millest tuleb tarbijat teavitada selgel ja äratuntaval viisil. Kui kaupleja soovib tarbijale lepingu muutmise pakkumuse edastada arvel, siis tuleb arve ja lepingu muutmise tahteavaldus selgelt eristada viisil, mis on tarbija jaoks lihtsasti märgatav. Kui arve ja lepingu muutmise tahteavaldus edastatakse tarbijale e-kirja teel (sh e-kirja manusena), siis tuleb e-kirja pealkirjas ja sisus kajastada ka lepingu muutmise tahteavalduse olemasolu,“ on otsuses kirjas.