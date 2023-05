Riik asub soolise palgalõhega võitlema. Ettevõtted peavad hakkama töötasu suurust avaldama

Palkade kujunemine peaks edaspidi olema töötajatele arusaadav, see peaks toimuma objektiivselt ning sooneutraalselt.

Aruandluskohustus hakkab Eestis kehtima ligikaudu 889 organisatsioonile, mis moodustab Eesti kõigist tööandjatest 1%, sh neist 192 on valitsus- ja riigiasutused.

Eestis on suurim sooline palgalõhe Euroopa Liidus (EL), ulatudes Eurostati 2021. aasta andmetel 20,5%-ni, samal ajal kui EL-i keskmine on 12,7%. Statistikaameti 2021. aasta andmetel on Eesti sooline palgalõhe 14,9%.