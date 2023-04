Mercedes-Benzi tegevdirektor: Hiinaga majandussuhete katkestamine on ebareaalne

Euroopa on proovinud oma sõltuvust Hiinast vähendada alates koroonapandeemia algusest. Ola Källeniuse sõnul võib see aga ohustada suurt osa Saksa tööstusest.

„Maailmamajanduse peamised tegijad, Euroopa, USA ja Hiina, on nii tihedalt läbi põimunud, et Hiinaga suhete katkestamisel pole mõtet,“ ütles ta.

Saksa autotootjad sõltuvad Hiina autoturust, mis on maailma suurim. Hiina andis 2022. aastal Mercedes-Benzi tuludest 18% ja autode müügist 37%. Ola Källenius usub, et tulemused paranevad lähiajal veelgi.

„Meie müüginumbrid Hiinas on kasvanud ja olen üsna optimistlik, et see jätkub ka sel aastal. Koroona-aastatel panid raha kõrvale just jõukamad hiinlased,“ ütles ta, lisades: „See peaks meile kasuks tulema.“