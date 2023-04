Markus Villig: Bolt on automaksu poolt

Markus Villig: Ma arvan, et üks auto pere peale, eriti kui on lapsed, on väga mõistlik. Probleem on, et autosid kasutatakse oluliselt rohkem, kui peaks. Kui ma vaatan kas või enda sõprade pealt, siis on head näited need, et inimesed, kellel enne autot ei olnud, tegelikult kasutasid palju rohkem ühistransporti, käisid jala ja siis aeg-ajalt kasutasid Bolti, kui vaja. Aga siis, kui inimene ostab auto, siis tema harjumused täielikult muutuvad. Ta muutub oma harjumuste orjaks ja siis ta hakkab igale poole autoga sõitma. Isegi kui sõita on 500 meetrit, aga ta on nii harjunud, et tal auto on, ja auto kasutamine kasvab oluliselt.