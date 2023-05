Odav Lääne kaup, maffia ja hea elu: Läti esimene miljonär näeb vaeva oma villa arvete tasumisega ja jättis tütre testamendist välja

Delfile intervjuud andma tuleb Gerkens koos, nagu ta ise ütleb, oma ainsa allesjäänud tõelise sõbraga Karli Leiškalnsega. Gerkens on nimelt veidi dementne ning ei mäleta oma elust paljutki. Seega on Leiškalnse ülesanne muu hulgas meenutada 1990. aastail Lätis toimunud kauboikapitalismi. Vahel sekkub ka Gerkens ise, et midagi meenutada. Ja kui Leiškalns hakkab Gerkensi arust lolli juttu ajama, sekkub ta kiirelt vahele.