Järgmine USA pank uppis: juhtimise võttis üle pankrotihaldur, pank müüakse teisele suurnimele

California finantskaitse- ja innovatsiooniamet ütles oma avalduses, et JPMorgan võtab üle kõik First Republic Banki hoiused ja varad. Amet määras San Franciscos asuva panga pankrotihalduriks Federal Deposit Insurance Corporationi.

Tehing muudab riigi suurima panga JPMorgani veelgi suuremaks. Seda on USA valitsus proovinud varem vältida. Samal ajal oli JPMorgan seotud First Republic Banki raskustega, andes selle juhtidele nõu ja suunates teisi pangajuhte First Republic Banki aitama.

Raskused algasid intressimäärade tõusust

Nagu paljud teised väikepangad, sattus First Republic Bank raskustesse siis, kui USA föderaalreserv tõstis inflatsiooniga võitlemiseks intressimäärasid. See kahjustas võlakirjade ja laenude väärtust. Samal ajal hakkasid hoiustajad pangast põgenema, otsides suuremat tulu ja hiljem juba ka kartes, et pank läheb pankrotti.

11 USA panka püüdsid First Republic Banki pinnal hoida, lubades märtsi keskel pangale 30 miljardi dollari ulatuses uusi hoiuseid, kusjuures JPMorgan, Bank of America, Citigroup ja Wells Fargo andsid igaüks 5 miljardit dollarit.

Sellest ei piisanud. Aktsia, mis maksis 2022. aasta märtsis rohkem kui 170 dollarit, langes aprilli lõpuks alla 5 dollari.

Pank on korduvalt omanikku vahetanud

First Republic Bank oli spetsialiseerunud privaatpangandusele, teenindades jõukamaid inimesi, nagu ka märtsis pankrotistunud Silicon Valley Bank, mis keskendus riskikapitaliettevõtetele. First Republic Banki esimees Jim Herbert alustas laenuandmisega 1985. aastal vähem kui kümne inimesega. 2020. aasta juulis teatas pank, et on 80 kontoriga seitsmes osariigis USA pankade seas suuruselt 14. kohal. Pangas töötas eelmise aasta lõpus üle 7200 inimese.

Panka on aastate jooksul mitu korda ostetud ja müüdud, kusjuures Merrill Lynch & Co maksis 2007. aastal First Republic Banki eest 1,8 miljardit dollarit. Omandiõigus läks Bank of Americale, kui see ostis Merrill Lynchi 2009. aastal. Pank vahetas uuesti omanikku 2010. aastal, kui selle ostsid 1,86 miljardi dollari eest investeerimisühingud, sealhulgas General Atlantic ja Colony Capital.