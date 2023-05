Bolt Drive’i meeletu kasv. 120 miljonit toob kaasa autode mitmekordse kasvu Baltikumis

Swedbank rahastab autode ostmist kuni 80 miljoni euroga ja Luminor kuni 46,2 miljoni euroga. Sõlmitud raamlepingud võimaldavad täiendada Bolt Drive’i autoparki Baltikumis, kuhu kuuluvad erinevad sõidukid alates väikeautodest kuni maasturite ja kaubikuteni. Uued autod võetakse esimesena kasutusele Tallinnas, Riias, Jurmalas ja Vilniuses.

Uuenduslik ärimudel

Swedbanki ettevõtete panganduse juhi Eero Treumanni sõnul on oluline, et koostöös Bolt Drive’iga õnnestus tänases tehingus kombineerida Swedbanki jätkusuutlikkuse ja ärieesmärgid ning toetada uuendusmeelse ärimudeli arendamist. „Kui meie oleme Bolt Drive’i autodega Tallinna tänavatel juba harjunud, siis laiemalt on tegemist veel uuendusliku ärimudeliga, mis oma edu tõestades võib muutuda üheks osaks lahendusest, kuidas päästa maailma linnad autode üleküllusest,“ ütles Treumann.

Luminori ettevõtete panganduse juhi Indrek Julge sõnul on ettevõtete arengule ja laienemisele kaasa aitamine üks Luminori peamisi fookuseid. „Meil on hea meel, et saame osaleda protsessis, mis muudab inimeste senist suhtumist ühest kohast teise liikumisse ja autode kasutamisse,“ ütles Julge. „Lisaks aitame sel kombel kaasa keskkonnajalajälje vähendamisele, kuna Bolt Drive´i autod on uued ja seeläbi ka keskkonnasäästlikumad ning nende laialdane kättesaadavus motiveerib üha rohkem inimesi isiklikust autost loobuma.“

Rendiauto kui reaalne alternatiiv isiklikule autole

Bolt Drive’i Eesti juhi Henriko Aeru sõnul on vajadus autopargi laienemise järele suur. „Võrreldes möödunud aastaga on Eestis tehtud sõitude arv kordades kasvanud ja see tekitab vajaduse täiendada autoparki. Eesti näitel usume, et lühiajalise autorenditeenuse kasutus kasvab kogu Baltikumis ning juba täna teame, et 68% Bolt Drive’i kasutajatest näeb rendiautosid kui reaalset alternatiivi isiklikule autole. Meil on hea meel, et pangad usuvad rendiautode tulevikku ja on valmis meiega ärimudeli arendamisel käed lööma,“ ütles Aer.