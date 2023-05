Tõnu Toompark: hinnalangus pärsib kinnisvaraturgu

2023. a kevadel oleme endiselt elamispindade hinnalanguse kestvas protsessis sees. Kevadised Tallinna korteritehingute hinnad on mullusest aasta keskpaigas olnud tipust 10-15% allpool. Aastatagusest on 2023 I kvartali korteritehingute hinnad maa-ameti andmetel 9% kõrgemal. Toetudes oodatava majanduslanguse peatumisele, stabiliseerumise märke näitavale ja sügisel äkki isegi allapoole minevale euriborile ja tugevale tööjõuturule võiks arvata, et elamispindade lauge hinnalangus on lõpusirgel.