Omniva alustab Pärnus varahommikust lehekannet

Omniva juhatuse liige Kristi Unt tõdes, et ettevalmistused varahommikuse perioodika kande ettevalmistuseks on sujunud plaanipäraselt.

„Pärnu linnas on üle 8000 perioodika tellija ja nende jaoks jääb üldjoontes kõik samaks ehk ajaleht tuuakse nagu varemgi postkasti – nüüd on siis Omniva kirjakandjate poolt,“ ütles Kristi Unt. „Meil on värske positiivne kogemus Viljandi linna perioodika kojukande alustamisest aprillis ja sealt saadud teadmised on olnud kahtlemata abiks tunduvalt suurema elanikonnaga ning suurusega Pärnu linna postiringide kujundamisel.“

Paarkümmend kirjakandjat

Varahommikust perioodika kannet hakkavad Pärnus nii jalgsi kui autoga tegema paarkümmend kirjakandjat, kelle seas on ka varem Express Postis töötanud inimesi. „Hindame nende kogemust ning teadmisi, mis aitavad uuel postiringil tööle asudes kiirelt sisse elada. Päris uued töötajad koolitasime ise välja ja toetame alguses postiringide läbimisel,“ selgitas Omniva jaotuskeskuste lääne piirkonna juht Dagmar Sillar.

Esimestel päevadel toimub postiringide „sisse töötamine“ ja Omniva kirjakandjad annavad endast parima, et toimetada kõik ajalehed kiirelt ja turvaliselt tellitud aadressile. „Meil on Pärnus pikaaegne posti kojukande kogemus ja aadressid üldjuhul tuttavad, aga hommikuse postiringi ülesehitus ning teekond on siiski uus ning ka töötajad, kes lehti hakkavad tooma, on enamuses uued inimesed uuel töökohal ja seetõttu läheb alguses natuke aega, et saada teenuse osutamine võimalikult sujuvaks,“ lisas Sillar.

Omniva ootab tagasisidet

Omniva klienditeenindus ootab Pärnu elanikelt tagasisidet ja tähelepanekuid teenuse kohta. „Meie soov on pakkuda parimat teenust ja seetõttu on eriti esimestel päevadel oluline, et saaksime kiirelt info kui juhtub, et leht ei ole jõudnud tellijani,“ rõhutas Dagmar Sillar. „Selleks palume helistada klienditeeninduse telefonil 661 6616 või kirjutada emailil info@omniva.ee. Toome esimesel võimalusel lehe ära samal päeval.“