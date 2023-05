Tööjõuekspert: meie noorte tugevused välismaale tööle minnes on keeleoskus ja kohanemisvõime

Esimese asjana soovitab Kerli Kadak kõigil, kes suveks välismaale tööle soovivad, kohe tegutsema hakata. „Kandideerimine võtab aega, ees on vestlused, sageli tahab tööandja teha taustakontrolli, nii et tegelikult pole otsuse tegemist enam kuhugi lükata. Kui hakata sellele mõtlema alles juunikuus pärast kooli lõpetamist, on hooajatöötajate meeskonnad juba komplekteeritud ja puhkuseasendajad leitud,“ hoiatab Kadak.

Ettekandjaks või administraatoriks

Peamiselt on noortest huvitatud horeca-sektor, kuhu on vaja hotellidesse-restoranidesse klienditeenindajaid ja muud abijõudu. Sinna sobib noor täisealine inimene ka siis, kui varasemat töökogemust veel ette näidata pole.

„Kui vaatame kandideerijaid, siis siin tulebki välja peamiselt kaks gruppi. On üliõpilasi, kes kasutavad kahe õppeaasta vahelist aega taskuraha teenimiseks, on ka neid, kes on lõpetanud gümnaasiumi, aga pole veel otsustanud, kuhu edasi minna. Viimastele sobib võõrsile jäämine ka veidi pikemaks ajaks. Meil lõppes just projekt, kus otsisime kuueks kuuks tööjõudu Hollandisse Amsterdami lennujaama ja sinna kandideeris päris suur osa just neid noori, kes tahavad võtta vaheaasta ja veeta see välismaal,“ räägib Kadak.

Tööjõuekspert tõdeb, et suveperioodiks tööd otsivad noored täiskasvanud eelistavad võõrsil töötamist kohalikele ettevõtetele, seda isegi siis, kui töötasus enam nii palju võita polegi. „Kõige soovitum on klienditeenindus – kas letitöö või ka ettekandja amet. Hotelli puhul eelistatakse administraatori ametit puhastusteenindaja omale. Viimast lähevad tegema pigem need, kel inglise keele oskust pole. Või siis üldse juba veidi vanemad inimesed. Eesti noor valib rohkem ja ta ei tööta välismaal niivõrd selleks, et endal hinge sees hoida, vaid kogemusi saada ja taskuraha teenida.“

Mitte sugugi halvad suhtlejad