Aprillis töötus langes. Koondamiste arvu panustas enim Tallink

„Hea uudis on, et töötus aprillis langes ja töötuse määr kukkus alla 8% – kuu lõpuks oli see 7,8%,“ sõnab töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. Töötuid oli kuu lõpus umbes 52 400, nende seas umbes 5600 ukraina sõjapõgenikku.

Seda, et töötus langeb, oli aga oodata. „Kevaditi on see enamasti reegel – välja arvatud koroonakevad ja eelmisel aastal sõja alguses. Langus oleks aga võinud olla veidi kiirem,“ sõnab Kool. Tema sõnul ongi kõik praegu staatiline. „Jah, töötus väheneb, aga mitte kiiresti, tööpakkumisi on ka, aga ka nende arv võiks olla suurem,“ ütleb ta.

Positiivne märk on Kooli sõnul ka see, et töötuks registreerus vähem inimesi kui kuu jooksul arvele tuli – vahe on umbes 1000 inimest. „See on ka selle aasta parim näitaja,“ kommenteerib ta.

Tööpakkumisi lisandus aprillis oluliselt vähem kui eelmisel aastal, kuu jooksul lisati umbes 6000 vaba töökohta. „Selge on see, et värbamisi ei ole hetkel nii palju, kui kevadel võiks olla (enamasti teenindussektor ja hooajatööd tõstavad kevadel tööpakkumiste arvu),“ ütleb Kool.

Suurim koondaja oli Tallink

Koondamisteateid oli kolmas kuu järjest sama palju. „Aprilli puhul on siis Tallinki teade n-ö suur tegija, kes tõstab koondatavate arvu suureks. Hetkel pole tulnud lõplikku kinnitust, seega ei ole teada, kui suureks koondamine lõpuks kujuneb,“ räägib Kool.

Aprillis esitati 13 esmast kollektiivse koondamise teadet (märtsis 13, veebruaris 14). Esialgsete teadete põhjal koondatakse 624 töökohta (märtsis 468 ja veebruaris 216).

Mis edasi saab, on keeruline ennustada. „Maikuu on olnud kuu, kus töötus on kiiresti langenud, vaatame, kuidas värbamistega läheb, kas tööpakkumiste arv hakkab tõusma,“ ütleb Kool.