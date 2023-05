President esitas Mart Laari mantlipärijaks Eesti Pangas professor Urmas Varblase

12. juunil lõpevad Eesti Panga Nõukogu esimehena Mart Laari volitused, kes on seda kohta täitnud kaks ametiaega.

„Arvestades Eesti kiiret hinnatõusu ja rahapoliitika karmistumist, asub uus nõukogu esimees tööle keerulisel ajal. Keskpanga ülesannete täitmiseks on tarvis kindlustada keskpanga sõltumatust ja usaldusväärsust,“ ütles president Karis. „Olen arvamusel, et seda ülesannet saab kõige paremini täita poliitiliselt sõltumatu ja tugeva majandusteaduse taustaga nõukogu esimees. Urmas Varblase senine karjäär tõestab, et ta täidab mõlemad tingimused.“