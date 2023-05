Austraalia keelustab ühekordsed e-sigaretid

Austraalia tervishoiuminister Mark Butleri sõnul on veipimisest saanud meelelahutustoode, mida müüakse peamiselt teismelistele ja noortele. „Nagu suitsetamise puhul, on Big Tobacco loonud veel ühe sõltuvust tekitava toote, pakkinud selle läikivasse pakendisse ja lisanud maitseid, et luua uus põlvkond nikotiinisõltlasi,“ selgitas minister.

Uute eeskirjade kohaselt müüakse veipe ainult apteekides ja need peavad olema „ravimitüüpi“ pakendis. Selle eesmärk on, et veibid oleksid saadaval ainult neile, kes soovivad tavasigarettidest loobuda, edastab Reuters. Samuti keelatakse noorte seas populaarsed ühekordsed e-sigaretid.

Ettevõte Philip Morris tervitab kauplustes müümise vähendamist. „Nurgapoodides müüdavad nikotiiniga tooted on alati olnud ebaseaduslikud,“ ütles ettevõtte pressiesindaja. „Oleme juba mitu aastat nõudnud nende ebaseaduslike toodete kaotamist ja loodame, et see nüüd juhtub.“