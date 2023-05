Populaarne kohtinguäpp lahkub viimaks Venemaa turult

Match Group teatas, et nad piiravad juurdepääsu teenustele ja tõmbuvad Venemaa turult täielikult välja 30. juuniks.

USA ettevõte tegi avalduse 2. mail, viidates, et on „pühendunud inimõiguste kaitsmisele“, vahendas BBC.

Vahetult pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse teatasid mitmed Lääne firmad, et nad peatavad tegevuse Venemaal või tõmbuvad riigist üldse välja.

Tarbijate surve kasvades avaldasid nii McDonald’s, Coca-Cola, Starbucks ja Heineken, et katkestavad sidemed idanaabriga.

Match Group, mille kaubamärkide hulka kuuluvad ka teised tutvumissaidid, nagu Plenty of Fish, on teinud vähe avalikke avaldusi oma Venemaa tegevuse kohta.

Üle maailma enam kui 2700 töötajale tööd andev ettevõtte viitas aga juba 2022. aasta märtsis, et on täheldanud negatiivset mõju oma Euroopa äritegevusele. Matchi aktsionär Friends Fiduciary Corp ütles uudisteagentuurile Reuters, et ettevõtte jätkuv kohalolek Venemaal „ei näe hea välja“.