Samsung piiras tehisintellekti kasutamist töötajate seas teenuse kuritarvitamise tõttu

Andmed võivad lekkida

Bloomberg teatas teisipäeval, et mõned töötajad olid laadinud tundliku koodi ChatGPT-sse.

ChatGPT on tuntud tehisintellekti juturobot, mis on „koolitatud“ tohutute andmemahtude põhjal ja suudab kasutaja päringutele vastuseid genereerida.

Samsungil ei ole veel oma genereerivat AI-toodet. ChatGPT on välja töötatud USA firma OpenAI poolt, mida toetab Microsoft. Ettevõtete tundlike andmete sisestamine nendesse välisomandis olevatesse teenustesse võib tekitada muret ettevõtete jaoks, kes kardavad oluliste andmete lekkimist.

Eelmisel kuul läbi viidud Samsungi ettevõttesiseses uuringus ütles 65% vastanutest, et genereerivate tehisintellekti teenuste kasutamisel ollakse mures turvariskide pärast.

Samsung pole ainus

Samsung ei ole ainus ettevõte, kes tehnoloogia kasutamist piirab. USA investeerimispank JPMorgan teatas, et piiras selle aasta alguses ChatGPT kasutamist töötajate seas. Ja Amazon hoiatas sel aastal väidetavalt töötajaid, et nad ei laeks konfidentsiaalset teavet, sealhulgas koodi, ChatGPT-sse üles.

Ettevõtted hindavad võimalusi, kuidas genereeriva tehisintellekti võimalusi oma äris kasutada. ChatGPT võib aidata näiteks inseneridel genereerida arvutikoodi, et kiirendada oma ülesandeid. Goldman Sachsi tarkvaraarendajad on kasutanud generatiivset tehisintellekti, et aidata koodi luua.