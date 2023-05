Päev börsil: Silvano langes korralikult, EfTEN näitas kopsakat kasumi kasvu

Tallinna börsi põhinimekirja kauplemiskäibeks kujunes täna natuke üle miljoni euro. Täna oli Tallinna börsil langejaid kokku 15 aktsiat. Tagasihoidlikku tõusu näitasid 10 aktsiat. Suurim langeja on täna Silvano Fashion Group. Põhjus võib osalt peituda tõsiasjas, et ettevõtte eelmise nädala majandusaasta aruandest selgus plaan mitte maksta dividende.

Mis veel toimus?

EfTENi avaldatud 2022 majandusaasta aruandest võib välja lugeda, et ettevõttel on läinud hästi. Aasta varasemaga on märgata tuntavat kasumi kasvu. Kui 2021. aastal oli ettevõtte puhaskasum ligi 2,8 miljonit eurot, siis nüüd, 2022. aastal 6,6 miljonit eurot. Kasumi kasvu tulemusel suurenes ka ärikasumi marginaal - 39%-lt 60%-ni. Kasv on tingitud tõenäoliselt sellest, et EfTEN Real Estate Fund liitus EfTEN Kinnisvarafondiga, mis kasvatas varade mahtu 211 miljoni euro võrra ehk 182 miljonilt eurolt 393 miljoni euroni.