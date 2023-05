Iga viies eurooplane valib sõidukiostul elektriauto. Nafta nõudlus väheneb

„Elektriautode müük - sealhulgas akutoitel töötavate elektriautode ja pistikhübriid-elektriautode - ületas eelmisel aastal 10 miljonit, mis on 55% rohkem kui 2021. aastal,“ seisab IEA aruandes.

„See arv - 10 miljonit elektriautode müüki kogu maailmas - ületab kogu Euroopa Liidus müüdud autode koguarvu (umbes 9,5 miljonit sõidukit) ja on peaaegu pool Hiinas 2022. aastal müüdud autode koguarvust,“ lisati.

Tulevikku vaadates ütles Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) - mida paljud peavad energia ülemineku autoriteediks -, et ülemaailmne müük võib ulatuda 2023. aastal peaaegu 14 miljoni autoni.

„See plahvatuslik kasv tähendab, et elektriautode osakaal kogu autoturul on tõusnud umbes 4%-lt 2020. aastal 14%-ni 2022. aastal ja kasvab IEA viimaste prognooside kohaselt veelgi, 18%-ni sel aastal,“ märgitakse aruandele lisatud avalduses.

Hiina turg domineerib

IEA kirjeldas Hiinat kui „esirinnas olevat“ elektriautode müügi osas. Enam kui pooled elektriautod sõidavad just Hiina maanteedel.

„Euroopas, suuruselt teisel turul, kasvas elektriautode müük 2022. aastal üle 15%, mis tähendab, et rohkem kui iga viies müüdud auto on elektriauto,“ ütles IEA, lisades, et USA elektriautode müük kasvas 2022. aastal 55%.