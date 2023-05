Inspireeriv lugu tervislikust tööalasest muutusest: kaotasin kaalu ja olen oluliselt energilisem

Sille, räägi meile milline näeb välja Sinu tavapärane tööpäev?

Ärkan kell 2, kuna elan linnast eemal ja tööle jõuan kella kolmeks. Seejärel tuleb auto, mille pealt võetakse maha lehed ja sorteeritakse ära. Minu ülesanne on üle vaadata, et minu postiringi kogused oleksid õiged, panen need auto peale ja hommikune lehe laialivedu võibki alata, et Viljandi inimestel oleks võimalik hommikukohvi kõrvale värskeid uudiseid lugeda. Viljandis peavad lehed hiljemalt kella 7.30 postkastis olema.

Kas Sinu töö on keeruline ja oli sellega oli raske alustada?

Mäletan, et keerulised olid esimesed päevad, aga juba mitme nädala pärast tundsin, et võin seda tööd ka une pealt teha ja mulle see tunne meeldib. Ükskord eksisin Viljandi linnas ära ka, siin on sellised rotirajad, mida isegi kohalikuna ei tea. Kõige keerulisem on vanalinna piirkond, sest seal on palju postkaste, kuhu lehti viia, samas munakivi tee ja mäest üles-alla kõndimine, mis annab väga hea füüsilise koormuse ning võimaluse oma kodulinna hoopis teise nurga alt tundma õppida.

Mis Sulle selle töö juures kõige rohkem meeldib?

Mulle meeldib see hommikune vaikus, kui kogu linn on ööunes, selles on midagi müstiliselt ilusat, mida muul ajal ei koge. Mõned inimesed võivad karta pimedust või vaikust, aga minule see meeldib, liiklust pole ja saan süvenenult ja segamatult oma tööd teha. Nüüd lähevad hommikud juba viie ajal valgeks, ja see on hästi ilus hetk, kui uinuvas linnas hakkab päike tõusma. Tegelikult meeldib mulle selles töös kõik, aga kui veel midagi välja tuua, siis see, et mul on tunne, et minu päevad on oluliselt pikemad, kui kõigil teistel, sest umbes kella üheksaks on minu tööpäev läbi ja terve päev on veel ees.

Millal Sa magad ja kaua Sul võttis aega, et harjuda nii varajase ärkamisega?