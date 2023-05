Skeleton teatas järjekordsest suurkliendist, kes toob sisse sadu miljoneid

„Tegemist on tööstusharuga, mida niisama lihtsalt ei saa ära kaotada,“ ütles Skeletoni ärijuht Ants Vill jäätmekäitluse kohta. Sel alal toimetab Kanada suurettevõte Martinrea International, kellega sõlmiti sadu miljoneid eurosid väärt olev leping, et New Yorgi ja Pariisi prügiveokid rohelisemaks muuta. Tihedamat tööd hakatakse tegema Martinrea tütarettevõttega Effenco, kes on spetsialiseerunud raskeveokite elektrifitseerimisele.