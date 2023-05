Kinnisvaraekspert: ostjad tulevad kohati väga suurt allahindlust küsima

Domus Kinnisvara juht ja kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige Ingvar Allekand on kinnisvaraga tegelenud 1996. aastast. Ta on näinud kõiki taasiseseisvunud Eesti kriise ja seega ei suuda ka praegune aeg teda rivist välja lüüa. Segadust on palju, kuid tundub, et uue normaalsusega harjuvad nii ostjad, müüjad kui ka teised turuosalised.