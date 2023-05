FOTOD | Bolti asutaja ettevõtmine toob Tallinna tänavatele kastirattad

„Tallinnas on kümneid tuhandeid inimesi, kes võiksid tänaseid ummikuid vältida, liikudes Põhjamaadega sarnaselt (kasti)rattaga ja jõudes kuni 6 kilomeetri raadiuses uksest-ukseni vaid 10-30 minutiga,“ ütles projekti üks eestvedajatest, Tallinna rattalinnapea Mariliis Mia Topp. Käesoleva algatuse fookus on kastiratastel, mis on end maailmas tõestanud jalgratta ja auto vahepealse praktilise ning säästliku transpordivahendina, sobides nii üksi kui perega liikumiseks ja kaubaveoks.

Erasektori algatuse ,,Minu (teine) auto on (kasti)ratas“ eesmärk on innustada ettevõtte töötajaid proovima liikumiseks (kasti)ratast ja anda sellega ruumiotsuseid tegevatele poliitikutele selge signaali kvaliteetse ja turvalise linnaruumi vajadusest. Tänaseks on projektiga liitunud 11 ettevõttet, kes on kõik ostnud või rentinud vähemalt ühe kastiratta. Ettevõtted laenavad kastiratast oma töötajatele paariks päevaks töö- ja igapäevasõitude tegemiseks. Kogemus näitab, et korra proovides hakkab kastirattaga sõitmine kiiresti meeldima.

„Ettevõtete huvi julgustada oma töötajaid rohkem (kasti)rattaga liikuma on loogiline, kuna rattasõit parandab meie vaimset ja füüsilist tervist ning produktiivsust, toob kaasa puhtama keskkonna ja tugevdab kogukonnasuhteid. Minu kogemuse põhjal jõuab kesklinnas rattaga aastaringselt sihtkohta autoga vähemalt sama ajaga, kuid tipptundidel isegi kiiremini. Elavam linnaruum hõlbustab ka kodu- ja eriti välismaise talendi palkamist ning elavdab majandust,“ ütles MTÜ Elav Tänav ja Bolti kaasasutaja Martin Villig. „Mida rohkem inimesi valib igapäevaseks liikumiseks (kasti)ratta, seda suurem on ka ühiskondlik surve ehitada kiiresti välja Tallinnas rattastrateegias kirjeldatud turvaline ja eraldatud rattateede võrgustik,“ lisas ta.