Äri saab alata: LHV sai Ühendkuningriigis kätte vajaliku pangalitsentsi

LHV Groupi tegevjuht ja LHV Banki juhtkonna esimees Madis Toomsalu sõnas, et see on nende jaoks oluline sündmus. „Litsentsi saamine vaid veidi enam kui aastaga annab tunnistust meie meeskonna erakordsest tööst ja rajatud äritegevuse professionaalsusest. Eeldame ambitsioonika eesmärgina, et LHV Bank saavutab pangana kasumlikkuse juba esimese tegevusaasta lõpuks. Suutlikkus luua pangasiseselt täiendavat kapitali annab meile Ühendkuningriigi pangandusturul tugeva positsiooni pangateenuste ja laenuportfelli edasiseks kasvuks.“