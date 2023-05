Liit: majanduslanguse ajal rakendatavad maksumuudatused võivad suretada veerandi Eesti väikeettevõtetest

Majanduskasvu ei tule

„Antud kasvuprognoos on koostatud muuhulgas eeldusel, et ettevõtete kui ka majapidamiste kindlustunne paraneb ja see peaks looma paremad eeldused uute investeeringute tegemiseks. Samas EVEA liikmete seas läbi viidud küsitlus kinnitas arvamust, et maksumuudatuste tulemusena ettevõtjate kindlustunne oluliselt halveneb. Küsitluses osalenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatest 25% vastas, et koalitsioonileppes planeeritud maksumuudatused mõjutavad nende ettevõtet kriitiliselt ning 36% suurel määral,“ selgitas Ille Nakurt-Murumaa.