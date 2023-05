Kultuurisektor: plaanitav käibemaksutõus hoopis vähendab riigi tulusid

Kui prognoosida kultuuri- ja spordisündmuste ning konverentside väliskülastajate langust veerandi võrra, tähendab see ligi 40 miljoni eurost kadu. Antud kahjumit ei kata ka planeeritud hotellide käibemaksu tõusust tulenev kasu. Lisaks nõrgestab see ka meie kultuuri- ja spordisündmusi rahvusvahelises kontekstis, kuna antud üritustel on kohustus tuua Eestisse välisesinejaid ja osalejaid. See kohustus mõjutab organisatsioonide eelarveid, mis toovad omakorda kaasa ürituste korraldajate eelarvelisi kärpeid ja ürituste kvaliteedi langust. Need kärped ja kvaliteetse sisu langus võivad omakorda tähendada, et suurüritused liiguvad konkurentsi mõjul teistesse riikidesse.