MTA juht: maksutõusud võivad suurendada varimajanduse osakaalu

Esimeseks jõustuvaks maksutõusuks on käibemaksutõus 20 protsedilt 22-le ja seda tuleva aasta esimesel jaanuaril. Maksumuudatustest tuleb teada anda aga kuus kuud enne seadusemuudatuse jõustumist, mis tähendab, et muudatused peavad saama kinnituse hiljemalt 1. juulil.

Kuna aga Eestis on maksude deklareerimine ning tasumine peaaegu täielikult digitaliseeritud, tähendab see Maksuametile päris suurt süsteemide kohandamist. Näiteks puudutab käibemaksumuudatus paljusid erinevaid kohti, mis vajavad süsteemides parandusi ning samuti on maamaksu osas mitmeid nüansse ja arendamist saab olema palju.

Uukkivi ütles, et automaksu sisu täpne loomine on keeruline, kuid töömahukaks ta seda protsessi ei pea.

Maksumuudatustest tingitud varimajanduse võimalikku kasvu Uukkivi ennustada ei soovi. „Üldistatult võib öelda, et mida suurem see mõju üksikutele valdkondadele on, seda suuremad on võimalused maksudest kõrvalehoidmise suurenemiseks,“ ütles ta. Surve aga ausale maksukonkurentsile ning varimajandusele on Uukkivi sõnul juba kasvanud, sest inflatsioon ning palgakasv mõjutavad samuti maksukäitumist.

Aktsiisitõusu puhul on Uukivi sõnul alati kehtinud loogika, et kui hinnaerinevused muutuvad mingite kaupade puhul ahvatlevalt suureks, siis saab tõuke piirikaubandus ning ka must turg.