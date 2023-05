„Aasta kinnisvarategu 2022“ laureaat on Tartu Linnavalitsus. Linn aitas kaasa olulise nüansi arengule

Veebirakendus „Teenuste kättesaadavus“ on kasulik koduostjale, kes saab selle abil kiire ülevaate näiteks kodulähedaste koolide või poodide olemasolust. Samuti on see kasulik tööriist planeerijale, et hinnata, millistest teenustest on piirkonnas puudu ja mille järele võiks seega rohkem nõudlust olla.

Ettevõetud tööga otsustati käsitleda laias laastus kolme teemat. Esiteks hinnata linnas asuvate kinnistute ligipääsetavust tööle, haridusasutusse, teenusteni, poeni, söögikohtadesse jalgsi, rattaga ja ühistranspordiga. Teiseks määratleda selle tulemusena tänane keskusala, kus rakendub parkimisnorm kui maksimaalne võimalik väärtus. Ning kolmandaks määratleda igale kinnistule soovitav parkimiskohtade hulk, tulenevalt kinnistu ligipääsetavuse tegurist.

EKFLi poolne tunnustus ongi seotud eelkõige just kolmandaga, kuna Tartu LV lähenemine on suur samm mitukümmend aastat kehtinud linnatänavate standardi ning linnaruumi arengu kaasaegsete käsitluste vahelise konflikti lahendamisel. Kehtiv standard on orienteeritud üha kasvava sõidukite hulga teenindamisele, mis aga toob kaasa järjest suuremaid probleeme ruumikasutuse, keskkonnajalajälje ja kulude juhtimisel. Tartu LV lähenemine väärib tunnustamist mitte ainult probleemi olemuse tunnistamise, vaid eelkõige sellele analüüsil põhinevate lahendusvariantide pakkumise eest.

Tartu linnavalitsus on nii osapoolte tagasisidest kui ka enda analüüsidest näinud, et täna kehtivas üldises parkimiskohtade normis (seatud standardiga „Linnatänavad“) puudub kohaspetsiifilisus. Linnavalitsuse ruumiloome osakond otsustas välja töötada andmepõhise süsteemi, mis ei muuda standardit olematuks, küll aga annab otsustustööriista, mille alusel on võimalik standardist tulenevaid nõudeid muuta kohaspetsiifiliseks. Tegemist ei ole lõpliku lahendusega keerulisele probleemile, ent väga olulise sammuga targa planeerimise suunal.

Andmed põhinevad uuringul „Parkimiskohtade vajaduse määramine Tartu linnas“ (uuringule on viidatud rakenduse esilehelt).