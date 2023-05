Sõnumid paljastavad: Vene laevad külastasid gaasilekete asukohta kahtlaselt palju

Gaasitorude lähedal olnud Vene mereväe laevad sõitsid ilma aktiivse asukohasignaalita. See tähendab, et teised ei saanud jälgida nii nende asukohta ega ka kiirust. Sellest hoolimata on olemas sõnumid, mis saadeti saatjatega Venemaa sõjaväe mereväebaasidele ja mis muuhulgas annavad aimu Vene laevade marsruudist: laevad sõitsid mullu juunis ja septembris kolm korda Venemaalt piirkonda, kus mõni aeg hiljem plahvatas gaasitoru.