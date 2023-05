Rasked ajad ei ole veel möödas. Pankur selgitab, miks ei saa euribori tõttu marginaali alandada

„Lugedes erinevad väljaütlemisi on jäänud mulle mulje, et raske majanduslik olukord, kuhu me sattunud oleme, on nüüd möödas ja nüüd on õige aeg investeerima hakata. Nii roosade prillidega mina praegu veel seda olukorda küll ei vaataks,“ tõdes Coop Panga juhatuse liige ja ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann.