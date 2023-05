Advokaat: tehisintellekti arendajal lasub kohustus tagada ohutus

See sõnaselgelt kirjutamata reegel on üldine ohutuse tagamise kohustus ehk juristide keeli „käibekohustus“. Tegu pole siiski kohustusega, mis lasub üksnes tehisintellektisüsteemide pakkujatel– see on kõigil isikutel. Üldine kohustus tegutseda ohutust tagavalt muutub kahju hüvitamist silmas pidades oluliseks olukorras, kus kahju tekitamise õigusvastasus tuleneb tegevusetusest või on teo kaudsem tagajärg. On ju tsiviilkasutuses tehisintellektisüsteemide puhul selliste absoluutsete õiguste nagu elu, tervis ja omand rikkumine eeldatavasti pigem soovimatu tagajärg ehk tuleneb sellest, et midagi jäi arendustegevuses tegemata.