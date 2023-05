Hotellide esindaja Euroopa tasandil: käibemaksu järsk tõus mõjuks halvasti Eesti turismi konkurentsivõimele

Vassilikose sõnul on olemas ka hoiatav näide Lätist, kus majutussektori käibemaksu tõstmine viielt protsendilt 21- protsendile on avaldanud pikaaegset negatiivset mõju. „Sektori käive vähenes 33% ja hinnanguliselt 10 000 töökohta kadus,“ nentis Vassilikos, lisades, et samas on olemas positiivne näide Saksamaalt, kus majutussektori käibemaksulangetus 19-protsendilt seitsmele oli kuue aastaga aastaks 2016 loonud täiendavalt 46 666 töökohta.