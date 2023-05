Nüüd saab Citadele pangas avada ettevõtte konto digitaalselt

Ettevõttele konto avamine elektroonilisel teel on viimastel aastatel muutunud pankade jaoks oluliseks protsessiks. Kuna üha suurem sidusus tehnoloogiaga kiirendab üleminekut digitaalsele pangandusele, on vajadus tõhusa ja turvalise konto avamise järele muutunud veelgi kriitilisemaks. E-kanalites konto avamine on uue pangakonto või uue pangateenuse tellimise protsess, milleks kasutatakse digitaalseid kanaleid – mobiiliäppi, veebilehte või mõnd muud digiplatvormi.

Citadele pank on Baltimaades üks juhtivaid panku, mis juurutab oma äritegevuses ettevõttele konto avamist elektroonilisel teel. Pank rakendab seda protsessi oma uute väikeste ja keskmise suurusega äriklientide puhul. See võimaldab kliendil avada uue konto loetud minutitega ning kohe pangateenuseid kasutama hakata.

Ettevõtte konto avamiseks tuleb Citadele panga veebilehele siseneda Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga ning täita konto avamise ankeet. Protsessi läbimiseks on tarvilik kehtiv isikut tõendav dokument – pass või ID-kaart. Protsessi lihtsustamiseks võtab pank automaatselt osa infost avalikest registritest. Selleks tuleb taotlejal anda ka nõusolek oma andmete jagamiseks pangaga. Elektrooniline konto avamine on võimalik Eestis registreeritud ettevõttele ning selleks ei pea omama Citadele eraisikukontot.

Digitaalselt ettevõttekonto avamisel on mitmeid eeliseid. Esiteks pakub see kiiret ja probleemideta teenindust. Klient saab konto avada või taotleda uut teenust mõne minuti jooksul, ilma et ta peaks pangakontorit külastama. Lisaks on see turvaline ja usaldusväärne, kuivõrd pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks kasutatakse vastavaid turvalahendusi. Veebis konto avamine on mugav ja saadaval 24/7, kõikjalt maailmast.