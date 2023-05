Kortermajade elanikud võivad veel tänavu saada lisaraha elamu remontimiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valmis aprillis uuring, mis üritas välja selgitada, mis takistab kortermajade kiiret renoveerimist. Kiire vastuse sellele küsimusele andis tegelikult juba aprilli alguses avatud KredExi kortermajade täieliku renoveerimise toetuse taotlusvoor. Raha on juurde vaja. 80 miljonit eurot toetusraha oli juba esimese tööpäeva lõpuks taotlustega kaetud. Euroopa Liidust on Eestile 2027. aastani korterelamute renoveerimiseks ette nähtud 330 miljonit eurot, kuid esialgu ei jagata sellest summast rohkem raha välja.

Korteriühistud olid tänavust toetusraha taotlusvooru oodanud poolteist aastat. Olukord, kus 80 miljonit eurot toetusraha saab taotlustega kaetud mõne tunni jooksul, näitab, et korteriühistute tung majad korda teha on väga suur, tõdeb Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi. Tema sõnul on soovijaid rohkem, kui praegune toetusraha maht suudab katta. „Kortermajade elanikud panustavad 1,5–5 aastat maja renoveerimise ettevalmistusse nii aega kui ka raha ja loomulikult on väga kurb, kui toetusrahast siiski ilma jäädakse,“ tõdeb Mardi.