Kinnisvaraturu kuuülevaade: keskmine ruutmeetrihind flirdib taas 3000 euro piiriga

„Hinna osas liigume juba mitmendat kuud nii-öelda külg ees ehk mingit tuntavat muutust toimunud ei ole. Seda kinnitab ka Tallinna korterite mediaanhind, mis aprillis oli 2771 eurot ehk 0,2% kõrgem märtsikuu omast,“ ütles Martin Vahter, kelle sõnul on turu põhi tänaseks pigem möödas ja nii on ka väga raske uskuda, et kinnisvara võiks praegusest tasemest odavamaks minna.