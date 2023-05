Ei mingit Saaremaa silda. Valitsus otsustas eriplaneeringu lõpetada

Uus valitsus on prioriteediks seadnud riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise. Eesmärk on liikuda riigieelarve tasakaalu poole, milleks vaadatakse üle nii riigieelarve tulu- kui kulupool ja leitakse võimalused kokkuhoiuks. Suure väina püsiühenduse eriplaneering oleks kokku maksma läinud 15–40 miljonit eurot. Selgus, et Eesti vabariigil puuduvad eelarvelised vahendid Suure väina püsiühenduse eriplaneeringu koostamiseks. Selle asemel keskendutakse seni toiminud parvlaeva- ja lennuühenduste tagamisele.

„Riigieelarve keerulist seisu silmas pidades ei ole lähituleviku perspektiivis võimalik püsiühenduse rajamisega edasi liikuda ning valitsusel tuli praegu eriplaneering lõpetada,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Suure väina püsiühenduse loomiseks vajaminevate uuringute ja projektide mahu ja keerukuse tõttu jõutaks planeeringu kehtestamiseni alles 2028. aastal ning see vajaks 4,5 miljoni euro ulatuses täiendavaid investeeringuid. Hinnanguliselt maksab kogu protsess suurusjärgus 15–40 mln eurot, sõltudes valituks osutuvast alternatiivist, mis võiks olla kas tunnel või sild. Praegu on aga veelgi olulisem panustada saarte ja mandri vaheliste praami- ja lennuühenduste kvaliteedi hoidmisesse ja parandamisse.“

„Mõistan, et nii mõnegi jaoks on see kurb uudis, sest püsiühenduse toetajaid oli Saaremaal omajagu,“ nentis Madis Kallas. „Küll aga oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et me tagame parvlaeva- ja lennuühendused saartega vähemalt senisel tasemel ning analüüsime, kuidas saaks neid ühendusi veel paremaks muuta.“