Laenamine kallineb veelgi. Euroopa keskpank tõstis taas intresse

EKP nõukogu leiab, et intressimäärade tõus peab jätkuma, et jõuaks viimaks piisavalt piirava tasemeni, mis tagab, et inflatsioon naaseb aegsasti nende poolt keskpika aja eesmärgiks seatud 2% juurde. Intressimäärade hoidmine piiraval tasemel aeglustab aja jooksul inflatsiooni, vähendades nõudlust, ning hoiab ära ka inflatsiooniootuste pideva tõusu ohu, on Euroopa keskpank kindel.