Wolt laienes Jõhvi ja Kohtla-Järvele

„Ida-Virumaal toimetame juba Narvas ja Narva-Jõesuus, seega usun, et piirkonnas laienemine elavdab veelgi siinset ettevõtlust, annab inimestele võimaluse kullerpartnerina sissetulekut teenida ning muudab kogukonna igapäevaelu mugavamaks,“ ütles Wolt Baltikumi juht Liis Ristal.

Ei ole enam ainult toiduäpp

„Seni on Eesti erinevate linnade elanikud meie teenuse hästi vastu võtnud ja see annab meile kindluse laieneda ka mujale. Eelmise aasta veebruaris hakkasime teenust pakkuma Narvas ja teeme kojuvedusid ka Narva-Jõesuusse. Selle pealt nägime, et nõudlust tellimustele kui ka kulleri tööle on palju, seega otsustasime kanda Ida-Virumaal veelgi tugevdada,“ märkis Ristal.

Wolt sisenes Eesti turule 2016. aastal ja Baltikumi juhi sõnul on ettevõte selle ajaga suutnud lojaalse kliendibaasi luua ja seda hoida. „Kasutajaid tuleb meil igapäevaselt juurde ja sellega koos kasvavad tellimuste mahud ja arvud. Lisaks oleme restoranide toidu kõrvale toonud jaekauplused ja toidupoed. Ehk me ei ole juba ammu pelgalt äpp, kust toitu tellida, vaid Woltist saab täna kõike alates ehitusmaterjalidest kuni lapsemähkmeteni,“ nentis Ristal.

Jõhvi ja Kohtla-Järve osas on vara kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised veel kestavad. „Küll aga laieneme täna juba selliselt, et jaekauplejate osakaal on platvormil suurem kui restoranide ja kohvikute,“ avaldas Ristal ja tõi välja nimead nagu Rikets Lilled, Alexela tanklapood ja Coopi toidupood.

Toidukohtadest jõuavad platvormile näiteks Monk, Bon Appetit, mis ongi ainult Wolti platvormil saadaval ja Ocean. „Monkiga on meil näiteks väga hea koostöö juba Narvas ja on ainult rõõmustav, et saame seda laiendada Jõhvis,“ lisas Ristal.

Töötajad on kindlustatud

Wolti tulek Jõhvi ja Kohtla-Järvele annab inimestele võimaluse kullerina sissetulekut teenida. „Wolti kullerina töötamise vastu on alati huvi olnud, sest Wolt võimaldab sõlmida töövõtulepingu. Paljud meie kullerid seda võimalust ka kasutavad,“ rääkis Ristal.