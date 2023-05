Alexela langetab juunist gaasi hinda

„Maailmaturuhinnad on jätkuvalt alla tulnud, samuti on hinnalangusele kaasa aidanud gaasihoidlate küllaltki kõrge täituvus. Nende tegurite koosmõju andis meile võimaluse tuua tagasiulatuvalt aprillist kodugaasi klientidele hind alla, et võimaldada neil oma igakuistelt energiakuludelt kokku hoida,“ ütles Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Muutuvpaketi gaasihind oli aprillis enne tänast tagasiulatuvat hinnalangust 0,79 eurot kuupmeetri kohta. „Praegu paistab positiivse noodina, et soodsam hinnatase võiks lähiajaks püsima jääda,“ märkis energiaettevõtte Alexela esindaja.



Tagasiulatuvalt on 1. aprillist kodumaises energiaettevõttes gaas muutuvhinnaga paketis 0,68 eurot kuupmeetrist, sama hind on ka maikuus ja alates 1. juunist 0,63 eurot kuupmeetri kohta. Hinnad on koos käibemaksuga.

Lisaks gaasile pakub Alexela laia spektrit igapäeva energiatooteid, milleks on muuhulgas maagaasi, ballooni- ning mahutigaasi ja autokütuste kõrval ka elekter. „Ka elektris pakume tarbijatele Eesti soodsaimat maksumust, seda pingevabas paketis, mis on universaalteenuse hinnalaega börsihind. Nii näiteks on meie juures maikuu elektrihind 10,20 s/kWh eest,“ lisas energiaportfelli juht.