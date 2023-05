Suured gaasimüüjad teatavad järjepanu järjekordsest hinnalangetusest

„Maailmaturuhinnad on jätkuvalt alla tulnud, samuti on hinnalangusele kaasa aidanud gaasihoidlate küllaltki kõrge täituvus. Nende tegurite koosmõju andis meile võimaluse tuua tagasiulatuvalt aprillist kodugaasi klientidele hind alla, et võimaldada neil oma igakuistelt energiakuludelt kokku hoida,“ ütles Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Muutuvpaketi gaasihind oli aprillis enne tänast tagasiulatuvat hinnalangust 0,79 eurot kuupmeetri kohta. „Praegu paistab positiivse noodina, et soodsam hinnatase võiks lähiajaks püsima jääda,“ märkis energiaettevõtte Alexela esindaja.



Tagasiulatuvalt on 1. aprillist kodumaises energiaettevõttes gaas muutuvhinnaga paketis 0,68 eurot kuupmeetrist, sama hind on ka maikuus ja alates 1. juunist 0,63 eurot kuupmeetri kohta. Hinnad on koos käibemaksuga.

Lisaks gaasile pakub Alexela laia spektrit igapäeva energiatooteid, milleks on muuhulgas maagaasi, ballooni- ning mahutigaasi ja autokütuste kõrval ka elekter. „Ka elektris pakume tarbijatele Eesti soodsaimat maksumust, seda pingevabas paketis, mis on universaalteenuse hinnalaega börsihind. Nii näiteks on meie juures maikuu elektrihind 10,20 s/kWh eest,“ lisas energiaportfelli juht.

Eesti Gaas teatas samuti hinnalangusest

Eesti Gaas teatas 28. aprillil samuti alates juunist kodukliendi paindliku paketi hinna alandamisest veel seitse protsenti. Alates 1. maist on hind 0,69 eurot/m³ ja alates 1. juunist 0,64 eurot/m³ koos käibemaksuga.

Sügisese tipuhinna tasemelt 2,85 eurot/ m³ on Eesti Gaasi koduklientide hind langenud poolaastaga üle 77 protsendi. Suuremad gaasi hinnalangetused toimusid möödunud aasta detsembris ja käesoleva aasta veebruaris, mil Eesti Gaas alandas maagaasi hinda vastavalt 35 ja 50 protsenti.



„Gaasihinda aitab meil kliendi jaoks alla tuua globaalse gaasihinna langemine sõjaeelsele tasemele ning meie tellitavad suured LNG tarned, oleme olnud turul reeglina esimesed, kes hinda langetavad,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.



„Tarnime meie piirkonnas ühena vähestest gaasi ise otse tootjatelt Ameerika Ühendriikidest ja Norrast Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda terminali, see on võimaldanud meil klientidele paremaid tingimusi pakkuda ja ettevõtte turuosa maagaasi müügis Balti-Soome turul 17,5 protsendini kasvatada, oleme kasvanud siinse piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks,“ lausus Kaasik.



Eesti Gaas on esimese nelja kuuga toonud juba viis gaasitankerit Leedu Klaipeda ja Soome Inkoo sadamasse ehk sama palju kui eelmise aasta jooksul kokku. Käesoleval nädalal teatas Eesti Gaas algselt planeeritutele lisaks ühe täiendava laeva tellimisest Inkoo terminali.