Circle K: nafta hind langes pooleteist kuu tagusele tasemele

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi tõdes, et peamiseks maailmaturu hinna mõjutajaks on praegu mure majanduse käekäigu osas. „Nädala vältel on nafta hind liikunud vahemikus 72-80 USD/b langedes kolmapäeval viimaste nädalate madalaimale tasemele. FED eilne otsus intressimäära tõsta 0,25 protsendipunkti võrra võimendab turgudel valitsevat muret veelgi,“ ütles Sassi.

Toornafta hinda tõstavad USA laovarude ning OPECi toodangumahtude langus. „USA toornafta laovarud on langenud oodatust enam ja seda juba kolmandat nädalat järjest. Kui eelmise nädala lõpuks langesid varud -6,1 miljon barrelit, siis selle nädala jooksul lisandus -3,9 miljon barrelit,“ tõi Sassi välja. Lisaks USA laovarude langusele tõstab maailmaturu toornafta hinda ka OPECi toodangumahu langus. „Aprillis langes OPECi toodangumaht 190 000 barrelit päevas, seda peamiselt Iraagi ja Nigeeria toodangumahtude muutuse arvelt. Mahud langevad aprilli alguses välja hõigatud kärbete tõttu ilmselt ka maikuus,“ ütles Sassi.

Maailmaturu toornafta hinda alandab hirm majanduslanguse ees. „Analüütikuid teevad murelikuks majandusnäitajad, mis viitavad majanduslangusele: nõudlus diislikütuse järele on languses, vabade töökohtade arv USAs oli märtsis 9,6 miljonit, mis on madalaim tase alates 2021. aasta aprillist. Samal ajal proovib FED jätkuvalt intressitõusuga majandust maha jahutada,“ tõi Sassi välja näitajad, mis turgusid tuleviku osas murelikuks teevad. Ta lisas, et viimastel päevadel on näha märke ka sellest, et Hiina majanduskasv on aeglustumas. „Majanduskasvu langusest annab märku Hiina tööstusaktiivsuse ootamatu langus aprillis, mida eksperdid ei osanud oodata,“ lausus Sassi.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootorikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootorikütuseid. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisesse jaemüügi kontserni Alimentation Couche-Tard Inc.