Valdkonnas 27 aastat tegutsenud DJ ja kultuurikorraldaja Andrius Videnski sõnul on vahel tunda, et mõne kliendi arvates on korraldajad liigkasuvõtjad, kes tahavad palju teenida. „Tegelik seis on hoopis teistsugune ja suurem osa korraldajaid püsib elus vaid tänu sellele, et kultuurivaldkonnas tegutsemine on nende kirg, millesse ollakse nõus matma oma vabad nädalavahetused ja hilisõhtudki. Tihti võetakse aega pere arvelt.“