Uuring | Eesti ettevõtluses on maksejõuetuse statistikas juhtivad sektorid majutus ja toitlustus

Ettevõtete maksejõuetus KIEs kasvas 2022. aastal kõrgete energiahindade, kiirete intressimäärade tõstmise, aastakümnete kõrgeima inflatsiooni ja Ukraina sõjaga seotud ebakindluse tõttu. Oluliselt on mõjutatud ka ehitussektor – maksejõuetuse määrad on ehitusmaterjalide ja sisendite hinnatõusu tõttu eriti kõrged Horvaatias, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus ja Poolas. Ka selles sektoris oli eluasemeturg aeglane intressitõusude ja hüppelise inflatsiooni tõttu, takistuseks on olnud ka tööjõupuudus. Teine sektor, kus enamikus riikides on märkimisväärne maksejõuetuse osakaal, on jaekaubandus, kuigi selle maksejõuetuse määr ja menetluste kasv jäid 2022. aastal suhteliselt väikeseks.